பிளார் ரோட்டை சீரமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : நவ 10, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:44 PM
திருக்கோஷ்டியூர்: கல்லல் அருகே பிளார் முதல் நெருஞ்சிக்குடிப்பட்டி வரை சேதமடைந்துள்ள ரோட்டை சீரமைக்க கிராமத்தினர் கோரியுள்ளனர்.
கல்லல் ஒன்றியம் பிளார் முதல் நாகவயல் வரை தார் ரோடு உள்ளது. அதில் பிளார் முதல் நெருஞ்சிகுடிபட்டி வரை ரோடு சேதமடைந்துள்ளது. இப்பகுதி மண் ரோடாக மாறிவிட்டது. இதனால் வாகனப் போக்குவரத்து சிரமமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் குறிப்பாக மாணவர்கள் கலலூரி, பள்ளிக்காக கல்லல் செல்வது பாதிப்படைந்துள்ளது.
இதில் செல்லும் மினி பஸ்சும் பல நாட்கள் வருவதில்லை.
சேதமடைந்த ரோடு பகுதியை பராமரிக்க கிராமத்தினர் கோரியுள்ளனர். ரோடை முழுமையாக புதுப்பிக்கும் முன்பாக, தற்போதைய போக்குவரத்திற்காக தற்காலிகமாக சாலையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க எதிர்பார்க்கின்றனர். இல்லாவிட்டால் மழை காலத்தில் மேலும் ரோடு முழுமையாக சேதமடையும் நிலைக்கு தள்ளப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.