தொடர் மின்தடை எதிரொலி: ஆயில் மோட்டார் வழங்க கோரிக்கை
தொடர் மின்தடை எதிரொலி: ஆயில் மோட்டார் வழங்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 03, 2026 04:49 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:38 PM
தேவகோட்டை: தமிழ்நாட்டில் தற்போது விவசாய பணிகளை விவசாயிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டுள்ளனர். மழையும் தொடர்ந்து பெய்யாமல் அவ்வப்போது பெய்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் பெய்த மழையால் கண்மாய், ஊருணி, பண்ணை குட்டைகளில் தண்ணீர் சேர்ந்துள்ளது. இதனை நம்பி தான் விவசாயிகள் விவசாயத்தில் இறங்கி உள்ளனர்.
அரசு சார்பில் இரண்டரை ஏக்கர் நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு 50 சதவிகித மானியத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்ச மின் மோட்டார் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது மின்சாரத்தை நம்ப முடியவில்லை. மின் தடையால் சீராக தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியவில்லை. பெரும்பாலான நேரம் கிராம பகுதியில் மின் தடை ஏற்படுகிறது. மின்சாரம் பாதிப்பு அதிகம் இருக்கும் சூழலில் தண்ணீர் பாய்ச்ச விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர். தற்போது பண்ணை குட்டைகளில் ஓரளவு தண்ணீர் உள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் அரசு மின்சாரம் மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சும் இயந்திரங்கள் வழங்குவதற்கு பதில் தற்போதைய நிலையை கருத்தில் கொண்டு விவசாயிகளுக்கு ஆயில் மோட்டார்களை மானியத்துடன் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து உள்ளனர்.