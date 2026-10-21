மருத்துவக் கல்லுாரியில் ஆய்வு

ADDED : அக் 21, 2026 04:25 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவனையில் எம்.பி., சிதம்பரம் ஆய்வு செய்து மருத்துவக்கல்லுாரி நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார்.
கலெக்டர் ஆகாஷ், மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் தமிழ்வாணன், துணை முதல்வர் விசாலாட்சி, நிலைய மருத்துவர் முகமது ரபி, உதவி நிலைய மருத்துவர்கள் தென்றல், வெங்கடேஷ் உடனிருந்தனர். மருத்துவக் கல்லுாரி சார்பில் இதயத்தின் ரத்த நாளங்கள் மற்றும் வால்வுகளை பரிசோதிக்க உதவும் அதிநவீன மருத்துவ அறையான கேத் லேப் ஆய்வகம் அமைத்து தரவும், நோயாளிகளின் உறவினர்கள் அமர்வதற்கு காத்திருப்பு அறை கட்டடமும், மருத்துவமனைக்கு தனியாக ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வாங்க நிதி ஒதுக்க கோரிக்கை வைத்தனர். கேத் லேப் அமைக்க ரூ.2 கோடி நிதி ஒதுக்க பரிந்துரை செய்வதாகவும், காத்திருப்பு அறைக்கும், ஆம்புலன்சிற்கும் திட்ட மதிப்பீடு வழங்குமாறும் அதற்கும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய பரிந்துரைப்பதாக எம்.பி., உத்தரவாதம் அளித்ததாக முதல்வர் கலைவாணி தெரிவித்தார்.