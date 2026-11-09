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விடுப்பு எடுக்காத ஊழியர்கள் கவுரவிப்பு

விடுப்பு எடுக்காத ஊழியர்கள் கவுரவிப்பு

UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM

ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM

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UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM

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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரியில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு விடுப்பு எடுக்காமல் மக்களின் பாதுகாப்புக்காக பணியாற்றிய அரசு ஊழியர்களை வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பினர் கவுரவித்தனர்.

பண்டிகை நாளில் மக்கள் சேவைக்காக விடுப்பு எடுக்காமல் பணியாற்றிய போலீசார், டாக்டர், நர்சுகள், மின்வாரிய, தீயணைப்பு வீரர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பஸ் டிரைவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி கவுரவித்தனர். சிங்கம்புணரி தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர்.

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