/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/விடுப்பு எடுக்காத ஊழியர்கள் கவுரவிப்பு
UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM
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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரியில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு விடுப்பு எடுக்காமல் மக்களின் பாதுகாப்புக்காக பணியாற்றிய அரசு ஊழியர்களை வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பினர் கவுரவித்தனர்.
பண்டிகை நாளில் மக்கள் சேவைக்காக விடுப்பு எடுக்காமல் பணியாற்றிய போலீசார், டாக்டர், நர்சுகள், மின்வாரிய, தீயணைப்பு வீரர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பஸ் டிரைவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி கவுரவித்தனர். சிங்கம்புணரி தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர்.