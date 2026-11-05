பதவி உயர்வு பட்டியலை வெளியிட வருவாய்த்துறை சங்கம் வலியுறுத்தல்
பதவி உயர்வு பட்டியலை வெளியிட வருவாய்த்துறை சங்கம் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 04, 2026 08:28 PM
சிவகங்கை: “2027ம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், துணை கலெக்டர் பதவி உயர்வு பட்டியலை அரசு வெளியிட வேண்டும்,” என தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க மாநில துணை தலைவர் தமிழரசன் தெரிவித்தார். சிவகங்கையில் அவர் கூறியதாவது: சட்டசபை தேர்தலுக்காக கண்காணிப்பு, எஸ்.ஐ.ஆர்., உள்ளிட்ட பணிகளில் வருவாய்த்துறையினர் ஈடுபட்டனர். தேர்தல் முடிந்து 6 மாதங்கள் கடந்த நிலையிலும் இப்பணிக்கான மதிப்பூதியத்தை விடுவிக்கவில்லை. அரசு உடனே தேர்தல் பணி மதிப்பூதியத்தை விடுவிக்க வேண்டும். தேர்தல் கால சில்லறை செலவின தொகையையும் விடுவிக்க வேண்டும்.
துணை தாசில்தார் பதவி உயர்வு வழங்க உயர்நீதிமன்ற இடைக்கால தீர்ப்பின் படி சரியான தெளிவுரையை அரசு வழங்க வேண்டும். வருவாய்த்துறையில் நில எடுப்பு, கலால் உள்ளிட்ட துறைகளில் தற்காலிக பணியிடங்களில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு உரிய தேதியில் மாத சம்பளத்தை விடுவிக்க வேண்டும். இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் டைப்பிஸ்ட்களுக்கு இடையே முதுநிலை நிர்ணயம் செய்வது தொடர்பான வழக்கினை முடித்து வைத்து உடனே அரசாணை வெளியிட வேண்டும். 2026–2027ம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் துணை கலெக்டர் பதவி உயர்வு பட்டியல்களை உடனே வெளியிட வேண்டும். பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவில் கலைக்கப்பட்ட முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் பணியிடங்களை மீண்டும் வழங்க வேண்டும். வருவாய்துறையில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு தாமதம் செய்தால், மாநில அளவில் போராட்டம் தீவிரமடையும் என்றார்.