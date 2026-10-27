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﻿ மின்கம்பத்தை அகற்றாமல் சாலை விரிவாக்கம்

﻿ மின்கம்பத்தை அகற்றாமல் சாலை விரிவாக்கம்

ADDED : செப் 30, 2026 04:15 AM

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ADDED : செப் 30, 2026 04:15 AM

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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அருகே மின்கம்பத்தை அகற்றாமல் சாலை விரிவாக்கப்பணி நடப்பதால் விபத்து அபாயம் நிலவுகிறது.

திருப்புத்துார் - மேலுார் நெடுஞ்சாலையில் எஸ்.எஸ்.கோட்டை உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகளில் சாலை விரிவாக்கப்பணி நடக்கிறது.

ரோட்டோரத்தில் உள்ள மின்கம்பங்களை முன் கூட்டியே அகற்றாமல் சாலைப்பணி நடப்பதால் இரவு நேரங்களில் புதிய ரோட்டில் வரும் வாகனங்கள் கம்பத்தில் மோதி விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. ரோடு பணி முடிந்த பிறகு மின்கம்பங்களை மாற்றுவது என்பது தொடர் விபத்துக்கு வழிவகுக்கும். எனவே ரோடு பணிக்கு இடையூறாக இருக்கும் அனைத்து மின்கம்பங்களையும் இடம் மாற்ற வேண்டும்.

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