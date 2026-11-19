கிடப்பில் சாலை விரிவாக்க பணி தீராத போக்குவரத்து நெரிசல்
கிடப்பில் சாலை விரிவாக்க பணி தீராத போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை தீர்க்க நெடுஞ்சாலைத்துறையின் சாலை விரிவாக்க திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டதால் நெரிசலில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகள் தவிக்கின்றனர்.
திருப்புவனம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் வரை வசித்து வருகின்றனர். தினசரி பலரும் வெளியூர் செல்ல திருப்புவனம் வந்து செல்கின்றனர். நகரில் 20 மீட்டர் அகலமுள்ள சாலை ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக ஏழு மீட்டர் வரையே உள்ளது. பலரும் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து நிரந்தர கட்டடங்களை எழுப்பியுள்ளனர்.
கடந்தாண்டு நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் ஆக்ரமிப்பு அளவிடப்பட்டு குறியீடு வரையப்பட்டன. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி சென்டர் மீடியனுடன் சாலை அமைப்பது. வைகை ஆற்றை ஒட்டி தட்டான்குளத்தில் இருந்து செல்லப்பனேந்தல் வரை சாலை அமைப்பது, சிவகங்கை செல்ல புறவழிச்சாலை என பல்வேறு முன்னெடுப்புகளுடன் கூடிய திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது.
நகரில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் வெறும் ஏழாயிரம் பேர் வரை மட்டுமே வசித்து வந்த நிலையில் தற்போது 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். நகரில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர்கள் கல்வி பயில்கின்றனர். வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் பன்மடங்கு அதிகரித்த நிலையில் மாற்று திட்டங்களை விரைவாக ஆய்வு செய்து செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.