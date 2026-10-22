திருப்புவனம் கிராமங்களில் ரோடு சேதம் வரமறுக்கும் பஸ்களால் மக்கள் தவிப்பு
திருப்புவனம் கிராமங்களில் ரோடு சேதம் வரமறுக்கும் பஸ்களால் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 08, 2026 12:57 AM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களுக்கு செல்லும் ரோட்டில் கற்கள் பெயர்ந்து இருப்பதால் கிராம மக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர்.
திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 45 ஊராட்சிகளை சேர்ந்த 173 கிராமங்கள் உள்ளன. கிராமங்களில் இருந்து திருப்புவனம், பூவந்தி, திருப்பாச்சேத்தி உள்ளிட்ட நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் நெடுஞ்சாலை துறை மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் கீழ் தார்ச்சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சொக்கநாதிருப்பு, அல்லிநகரம், கூடத்துபட்டி, பனையனேந்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு செல்லும் ரோடுகளில் போதிய பராமரிப்பு இன்றி கற்கள் பெயர்ந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளது.
10 முதல் 20 வருடங்களுக்கு மேல் சாலைகள் பராமரிக்கப்படாததால் சாலையோரம் பள்ளங்கள் உருவாகியுள்ளன. கிராமப்புற சாலைகளின் அகலம் அதிகபட்சமாக இரண்டரை மீட்டருக்கு மேல் இருக்காது, எதிர் எதிரே வாகனங்கள் வந்தால் விலக கூட முடியாது. இதில் ஆக்கிரமிப்பு, சாலையோர பள்ளங்கள் காரணமாக பஸ்களை இயக்க முடிவதில்லை. இதனால் பெரும்பாலான கிராமங்களுக்கு பஸ் போக்குவரத்து குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பஸ்கள் வராததால் கிராம மக்கள் கூலி வேலை, பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் செல்ல முடிவதில்லை.
சொக்கநாதிருப்பு கிருஷ்ணன் கூறியதாவது: மாணவர்கள் மதுரை, திருப்புவனம் செல்கின்றனர். ரோடு குண்டும் குழியுமாக இருப்பதாக கூறி பஸ்கள் வர மறுக்கின்றன. புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை என்றார்.
அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் கூறியதாவது: ரோட்டோரத்தில் ஆபத்தான பள்ளங்கள், கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன. மின் கம்பிகளும் தாழ்வாக செல்வதால் பஸ்களை இயக்க முடியவில்லை என்றனர்.