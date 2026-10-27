/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கனமழையால் சகதி காடான சாலை பொதுமக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 04:04 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:07 PM
அ நிறம் | அளவு
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் சாலைகள் முற்றிலும் சேதமாகி சகதிக்காடாக காட்சியளிக்கிறது.
காரைக்குடி உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கடந்த 2 நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. காரைக்குடி பாண்டியன் நகர், காளையப்பா நகர் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளிலும் பல ஆண்டுகளாக சாலை போடப்படாமல் மண் சாலையை மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர்.
காரைக்குடி பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகம் செல்லும் சாலை மண் சாலையாக பல ஆண்டுகளாக உள்ளது. தற்போது பெய்து வரும் கனமழையால் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கி சாலை சகதிக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. மழைக்காலத்திற்கு முன்பு சாலை அமைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.