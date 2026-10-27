காரைக்குடியில் தொடர் மழையால் சாலையோர வியாபாரிகள் கவலை
காரைக்குடியில் தொடர் மழையால் சாலையோர வியாபாரிகள் கவலை
UPDATED : அக் 27, 2026 04:08 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:07 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் பெய்து வரும்
தொடர் மழையால், தீபாவளிக்கு கடை அமைத்துள்ள சாலையோர வியாபாரிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி காரைக்குடி பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் தொடங்கி செக்காலை ரோடு, ஐந்து விளக்கு, பெரியார் சிலை, தேவர் சிலை வரை ஏராளமான சாலையோர கடைகள் அமைக்கப்பட்டு வியாபாரம் நடைபெறும். காரைக்குடி மட்டுமின்றி சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த வியாபாரிகள், புதுக்கோட்டை, மதுரை, கரூர் ,திருப்பூர் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள். இவ்வாண்டு தீபாவளி பண்டிகை வரும் நவ.8 ம் தேதி வருகிறது.வியாபாரிகள் சாலையோரம் கடைகள் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த 2 நாட்களாக தொடர் மழை பெய்து வருவதால் வியாபாரிகள், வியாபாரம் செய்ய முடியாமல் கடைகளை தார்ப்பாய் மூலம் மூடிவிட்டு மழை விடும் வரை காத்துக் கிடக்கின்றனர்.