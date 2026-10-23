மஸ்ட் வீடுகளில் கொள்ளை ஒருவர் கைது

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ADDED : அக் 22, 2026 07:54 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரையில் 7க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் கொள்ளை அடித்தவரை நாங்குநேரியில் மானாமதுரை சிப்காட் போலீசார் பிடித்தனர்.
மானாமதுரையில் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு அண்ணாமலை நகர்,
பழைய தபால் ஆபீஸ் தெரு,மாரியம்மன் கோயில் தெரு, காட்டு உடைகுளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பூட்டியிருந்த 7க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை உடைத்து 50 பவுனுக்கும் மேற்பட்ட நகைகள் மற்றும் ரூ.1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை மானாமதுரை மற்றும் சிப்காட் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்தனர்.
தனிப்படை போலீசார் விசாரணையில் இந்தத் தொடர் கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டது திருநெல்வேலி
மாவட்டம் நாங்குநேரியைச் சேர்ந்த
சுரேஷ் (எ) சூட்டு சுரேஷ் 36, என தெரிந்து இன்ஸ்பெக்டர் மாற வர்ம பாண்டியன்,எஸ்.ஐ.,ராஜதுரை மற்றும் போலீசார் நாங்குநேரி சென்று ஒரு குடியிருப்பில் பூட்டிய வீட்டில் இருந்தவரை பிடித்து நேற்று மதியம் மானாமதுரைக்கு கொண்டு வந்தனர்.