சிவகங்கையில் ரோட்டோர இறைச்சி கடைகளால் துர்நாற்றம்

UPDATED : நவ 08, 2026 11:25 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:47 PM
சிவகங்கை,,நவ.9--
சிவகங்கையில் நகராட்சி சார்பில் ஆடு வதை கூடம் இருந்தும் இன்று (நவ.,8) ரோட்டில் வைத்து அறுத்ததால், கழிவுகள் தேங்கி சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுவதாக புகார் தெரிவித்தனர்.
சிவகங்கை நகராட்சியில் 27 வார்டுகளில் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள ஒவ்வொரு தெருக்களிலும் இறைச்சி கடைகள் உள்ளன. கோழி, ஆடு, மீன் விற்பனை செய்கின்றனர். இன்று தீபாவளி பண்டிகையாக இருந்ததால் புற்றீசல் போல் கடைகள் ஏற்படுத்தி ஆடுகளை ரோட்டில்போட்டு அறுத்தனர். ஆட்டு இறைச்சி கடைகளில் இறைச்சிக்காக வெட்டப்படும் ஒவ்வொரு ஆட்டையும் பரிசோதிக்க வேண்டும். இதற்காக தினசரி சந்தையில் உள்ள நகராட்சி ஆடு வதை கூடத்தில் ஆடுகளை பரிசோதித்து நோய் பாதித்துள்ளதா என்பதை பார்த்த பிறகு அதற்கு சீல் வைத்து வெட்டுவது வழக்கம். ஆனால் இந்நடைமுறையை பின்பற்றாமல் தெருக்களில் வைத்து ஆடுகளை வெட்டி விற்பனை செய்ததால், அதன் கழிவுகள் தேங்கி சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுவதாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
நகராட்சி அதிகாரிகள் ஆடு வதை கூடத்தில் மட்டுமே ஆடுகளை அறுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாய உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும்.