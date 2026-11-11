/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ரூசோ நினைவு ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டையில் தி.மு.க., முன்னாள் மாவட்ட நிர்வாகி ரூசோ நினைவு நாள் ஊர்வலம் நடந்தது.
ரூசோவின் மனைவி ஜோன்ஸ், மகன் நிஷாந்த், மருமகள் சிநேகா கேத்திரின், மகள் ஜெம்மா நிபிலா, மருமகன் ராஜா ஸ்டீபன், பேரன்கள் ரூசோ, ஏ.ரூசோ உள்ளிட்டோர் அவரது நினைவிடத்தில், அஞ்சலி செலுத்தினர். தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் பெரியகருப்பன், தென்ன வன் உட்பட தி.மு.க., நிர்வாகிகள், பிற அமைப்பினர் ஊர்வலமாக சென்று, ரூசோவின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனர்.