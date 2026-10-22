ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை: 3 பேர் கைது

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ADDED : அக் 19, 2026 05:17 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் மேலமங்கலத்தில் மஞ்சுவிரட்டு பார்க்க சென்ற ரவுடி சுள்ளான் மதன் 26, வெட்டி கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் 8 பேர் மீது வழக்கு பதிந்த போலீசார், 3 பேரை கைது செய்தனர்.
சிவங்கை மாவட்டம் புதுப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சுள்ளான் மதன் 26. இவர் மீது 15 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
அக்.7ல் ராமநாதபுரம் சிறையில் இருந்து ஜாமினில் வெளிவந்த மதன், நேற்று முன்தினம் மேலமங்கலத்தில் நடந்த மஞ்சுவிரட்டுக்கு நண்பர்களுடன் சென்றார். அங்கு 4 டூவீலர்களில் அரிவாளுடன் வந்த கும்பல் மதன் மற்றும் அவரது நண்பர்களை விரட்டியது. கரும்பு தோட்டத்திற்குள் ஒடிய மதனை வெட்டி கொலை செய்து விட்டு அந்த கும்பல் தப்பியது. கொலையாளிகளை பிடிக்க 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் கொலை செய்த மதுரை திருமங்கலம் பிரதீப் 28, மானாமதுரை உடைகுளம் பாலமுருகன் 19, ஏ.விளாக்குளம் பாபு 23, ஆகிய மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிவகங்கை பிள்ளைவயல் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் 19. இவரை கடந்தாண்டு சுள்ளான் மதனின் நண்பர் அருண்பாண்டி கொலை செய்தார். இவ்வழக்கில் அருண்பாண்டி ராமநாதபுரம் சிறையில் உள்ளார்.
இதனால் ராஜேஷின் நண்பரான வேலுார் முருகபாஞ்சான் பகுதியை சேர்ந்த மிதுன் மாணிக்கத்திற்கும், சுள்ளான் மதனிற்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. மேமங்கலத்தில் மஞ்சுவிரட்டு பார்ப்பதற்கு மதன் சென்றது மிதுன் மாணிக்கத்திற்கு தெரிந்தது.
இதையடுத்து தனது நண்பர்களான பிரதீப் 28, பாலமுருகன் 19, பாபு 23, திருப்புவனம் அதிபதிராஜா 26, மானாமதுரை குளாளர் தெரு சந்துரு 19, திருப்பரங்குன்றம் தனக்கன்குளம் மாணிக்கம் 26, காரைக்குடி வாசு ஆகியோருடன் சேர்ந்து மதனை, மிதுன் மாணிக்கம் கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.