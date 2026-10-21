சிவகங்கையில் ரவுடி சுள்ளான் மதன் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டி கொலை
சிவகங்கையில் ரவுடி சுள்ளான் மதன் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டி கொலை
UPDATED : அக் 18, 2026 11:30 PM
ADDED : அக் 18, 2026 06:46 PM
UPDATED : அக் 18, 2026 11:30 PM ADDED : அக் 18, 2026 06:46 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் மேலமங்கலத்தில் வடமஞ்சுவிரட்டு பார்க்க சென்ற ரவுடி சுள்ளான் மதனை 26, மர்ம கும்பல் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டி படுகொலை செய்த மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர். தப்பிய 8 பேரை தேடி வருகின்றனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் புதுப்பட்டி சக்தி மகன் ரவுடி மதன் என்ற சுள்ளான் மதன் 26. இவர் 2024 ஜூலையில் கொல்லங்குடி தோட்டத்தில் துாங்கி கொண்டிருந்த அண்ணன், தம்பியை வெட்டி கொலை செய்த வழக்கில் கைதானவர். செப்., 30 தான் ஜாமினில் வெளியே வந்துள்ளார். இவர் மீது பல்வேறு அடிதடி வழக்குகளும் நிலுவையில் இருந்து வருகின்றன.
நேற்று மதியம் 2:00 மணிக்கு ஒக்கூர் அருகே மேலமங்கலத்தில் நடந்த வடமஞ்சுவிரட்டை காண நண்பர்களுடன் வந்திருந்தார். அவரது நண்பர்கள் நாடகமேடை அருகே கரும்பு தோட்டத்திற்குள் மது அருந்தி கொண்டிருந்தனர். அப்போது மதனும் அருகில் இருந்தார். அப்போது 5 டூவீலர்களில் வாள், அரிவாள்களுடன் வந்த 11 பேர் கும்பல் சுள்ளான் மதனை ஓட ஓட விரட்டி வெட்டி கொலை செய்து விட்டு தப்பிச் சென்றனர். சம்பவ இடத்திலேயே ரவுடி சுள்ளான் மதன் இறந்தார்.
சம்பவயிடத்தை எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா, டி.எஸ்.பி., அமலஅட்வின் மற்றும் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். சிவகங்கை நகர் இன்ஸ்பெக்டர் அருள் பிரகாஷ் மற்றும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். இக்கொலை குற்றவாளிகளை பிடிக்க 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தனிப்படை போலீசார் கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 11 பேரில் மானாமதுரை பாபு 23, பாலமுருகன், மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் பிரதீப் 28, ஆகியோரை கைது செய்தனர். தப்பிய 8 பேரை தனிப்படையினர் தேடி வருகின்றனர்.