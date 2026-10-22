வீட்டில் சோலார் மின் பேனல்அமைக்க ரூ.1 லட்சம் மானியம்
வீட்டில் சோலார் மின் பேனல்அமைக்க ரூ.1 லட்சம் மானியம்
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:47 PM
சிவகங்கை: பிரதமரின் சோலார் மின் உற்பத்தி திட்டத்தில் சோலார் பேனல் அமைக்க அதிகபட்சம் ரூ.1 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படும் என சிவகங்கை மின்வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் கலாவதி தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவத: பிரதமரின் சோலார் மின் திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு ஒரு கிலோ வாட்டிற்கு ரூ.30,000, 2 கிலோ வாட்டிற்கு ரூ.60,000, 3 கிலோ வாட் மற்றும் அதற்கு மேல் ரூ.78 ஆயிரம் வரை மானியம் வழங்குகிறது. இது தவிர தமிழக அரசு ஒரு கிலோ வாட்டிற்கு ரூ.5,000, 2 கிலோ வாட்டிற்கு ரூ.10 ஆயிரம், 3 கிலோ வாட்டிற்கு ரூ.22 ஆயிரம் என ரூ. 1 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கி வருகிறது.
இந்த மானியம் சோலார் மின் திட்டத்தில் சேர்வோரின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். சோலார் பேனல் பொருத்த ஜி.எஸ்.டி., வரி 5 சதவீதமாக குறைப்பு. ஒரு கிலோ வாட் சோலார் பேனல் நாள் ஒன்றுக்கு 4 முதல் 5 யூனிட் வரை மின்உற்பத்தி செய்கிறது. இதனால் 500 யூனிட்டிற்கு மேல் பயன்படுத்தும் மின்பயனீட்டாளர்கள் வீட்டில் சோலார் கூரை அமைக்க தேவைப்படும், முதலீட்டை எவ்வித பராமரிப்பு செலவின்றி குறுகிய காலத்தில் திரும்ப பெறலாம். சோலார் பேனல் அமைக்க வங்கி மூலம் கடன் பெறலாம். சோலார் மின் உற்பத்தி மூலம் பசுமையான, ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம். இது குறித்து மானாமதுரை, திருப்புத்துார், சிவகங்கை, காரைக்குடி மின்கோட்டங்களில் அக்., 12 முதல் 17 வரை ‛சேவா சேது அபியான்’ திட்டம் மூலம் விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடத்தப்படும் என்றார். ///