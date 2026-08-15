/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ ரூ.10.64 லட்சம் மோசடி
ADDED : ஆக 12, 2026 11:32 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை டிரைவரிடம் ஆன்லைனில் முதலீடு எனக்கூறி ரூ.10.64 லட்சம் மோசடி செய்தவர் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தேவகோட்டையை சேர்ந்த அந்தோணிராஜ் 52, டிரைவராக பணிபுரிகிறார். ஜூலை 6ல் முகநுாலில் ஆன்லைன் முதலீடு குறித்த விளம்பரத்தை பார்த்த இவர், அதிலிருந்த லிங்க்கை கிளிக் செய்தார். அதன் பின் அந்தோணிராஜை தொடர்புகொண்ட நபர், ஆன்லைன் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் பெறலாம் என கூறினார்.
இதை நம்பிய அந்தோணிராஜ், அந்த நபர் கூறிய வங்கி கணக்குகளுக்கு 5 தவணைகளாக ரூ.10.64 லட்சத்தை அனுப்பினார். மீண்டும் அந்த நபர் பணம் கேட்டதால் சந்தேகமடைந்த அந்தோணிராஜ், சிவகங்கை சைபர் கிரைம் போலீசில் புகாரளித்தார். வங்கி கணக்கு விபரங்களை வைத்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.