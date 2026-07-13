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﻿ காரைக்குடி அம்மா உணவகம் சீரமைக்க ரூ.16 லட்சம் ஒதுக்கீடு * தினமலர் செய்தி எதிரொலி

﻿ காரைக்குடி அம்மா உணவகம் சீரமைக்க ரூ.16 லட்சம் ஒதுக்கீடு * தினமலர் செய்தி எதிரொலி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:13 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:13 AM

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காரைக்குடி: காரைக்குடியில் மேற்கூரை இடிந்த நிலையில் இருந்த அம்மா உணவகம் குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தியாக வெளியிடப்பட்டது. இதன் எதிரொலியாக உணவகத்தை சீரமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் ரூ.16 லட்சம் ஒதுக்கியுள்ளது.

காரைக்குடி சுப்பிரமணியபுரத்தில் உள்ள அம்மா உணவகம் 2015ஆம் ஆண்டில் ரூ.25 லட்சம் மதிப்பீட்டில் துவக்கப்பட்டது. அம்மா உணவகத்தில் தினமும் தொழிலாளர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவர்கள் சாப்பிட்டு செல்கின்றனர். இந்த உணவகத்தின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து பல மாதங்களான நிலையில், அவற்றை சீரமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் முன்வரவில்லை. இது குறித்து தினமலரில் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் ரூ.16 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உணவகத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

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