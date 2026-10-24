சிவகங்கையில் 10,000 பயனாளிகளுக்கு ரூ.24.86 கோடியில் நலத்திட்டம்
சிவகங்கையில் 10,000 பயனாளிகளுக்கு ரூ.24.86 கோடியில் நலத்திட்டம்
UPDATED : அக் 17, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:16 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் 10,301 பயனாளிகளுக்கு ரூ24.86 கோடி மதிப்பீட்டிலான நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் பிரபு வழங்கினார்.
சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் கலெக்டர் ஆகாஷ் தலைமையில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது. எம்.எல்.ஏ.,கள் சீனிவாச சேதுபதி, இளங்கோவன் முன்னிலை வகித்தனர். அமைச்சர் பிரபு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறையின் சார்பில் 1577 பயனாளிகளுக்கு புதிய குடும்ப அட்டை, வருவாய்த்துறை சார்பில் 8,559 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் வட்டார வணிக மையக் கடனுக்கான ஆணை, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையின் சார்பில் 25 பயனாளிகளுக்கு உபகரணங்கள், கூட்டுறவுத்துறையின் சார்பில் 115 பயனாளிகளுக்கு கடனுக்கான காசோலை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சார்பில் 5 பயனாளிகளுக்கு என மொத்தம் 10 ஆயிரத்து 301 பயனாளிகளுக்கு ரூ.24.86 கோடி மதிப்பீட்டில் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரன், மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் பாலகிருஷ்ணன், கோட்டாட்சியர் ஜெபி கிரேசியா, தாசில்தார் ராஜலட்சுமி கலந்து கொண்டனர்.