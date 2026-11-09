காரைக்குடியில் தெருவிளக்குகள் பராமரிப்பு பணிக்கு ரூ.34.50 லட்சம்
காரைக்குடியில் தெருவிளக்குகள் பராமரிப்பு பணிக்கு ரூ.34.50 லட்சம்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:56 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:56 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட 5 ஊராட்சி பகுதிகளில் உள்ள 8,135 தெருவிளக்குகளை பராமரிக்கவும், செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர ரூ.34.50 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
காரைக்குடி மாநகராட்சியுடன் கோட்டையூர் கண்டனூர் பேரூராட்சி, அரியக்குடி, இலுப்பக்குடி சங்கராபுரம், தளக்காவூர் கோவிலூர் ஆகிய 5 ஊராட்சிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிகளில் 8,135 தெருவிளக்குகள் உள்ளன. இவற்றில் பல தெருவிளக்குகள் பயன்பாடின்றியும், உரிய பராமரிப்பின்றியும் இருப்பதால், பெரும்பாலான தெருக்கள் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இது குறித்து மாநகராட்சியில் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பேரூராட்சி, ஊராட்சி பகுதி மக்கள் புகார் அளித்தனர்.
இதனை அடுத்து புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பேரூராட்சி, ஊராட்சி பகுதிகளில் உள்ள தெருவிளக்குகளை பராமரிக்க ரூ.34.50 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர்.