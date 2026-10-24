/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/நகராட்சி அலுவலகத்தில் ரூ.62 ஆயிரம் சிக்கியது
ADDED : அக் 23, 2026 09:35 PM
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தேவகோட்டை: சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ.62,500 சிக்கியது.
இன்று (அக்.,23) மதியம் 3:30 மணியளவில் தேவகோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு சிவகங்கை மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி. தங்கராமன் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் கண்ணன், சேசுராஜ் உட்பட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வந்தனர். பொறியியல், நகரமைப்பு, வருவாய் பிரிவுகளின் கதவுகளை மூடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். ஒவ்வொரு அலுவலரின் இருக்கையிலும் சோதனை நடந்தது. கணக்கில் வராத ரூ. 62 ஆயிரத்து 500, ஜீபே மூலம் ரூ.50 ஆயிரத்து 500 பரிமாற்றம் நடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இப்பணம் காண்ட்ராக்டர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. போலீசாரின் சோதனை இரவு வரை நீடித்தது.