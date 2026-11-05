சிவகங்கையில் ரூ.65 லட்சம் ஆன்லைன் மோசடி

UPDATED : நவ 04, 2026 10:47 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:44 AM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் ஆன்லைனில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் தருவதாக கூறியும், கிரெடிட் கார்டு மூலமாகவும் இரு வேறு நபர்களிடம் ரூ.65 லட்சம் மோசடி செய்தவர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே அழகப்பபுரத்தை சேர்ந்தவர் ஆனந்தராஜ் 40. கடந்த ஆக.14ல் இவரை 'வாட்ஸ் ஆப்' மூலம் ஒருவர் தொடர்பு கொண்டார்.
அதில் பேசிய நபர், ஆன்லைன் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் எனக்கூறி ஆனந்தராஜை நம்ப வைத்தார்.
ஆனந்தராஜ், மர்ம நபர் அளித்த வெவ்வேறு வங்கி கணக்கு எண்களுக்கு 22 தவணைகளாக ரூ.62 லட்சத்து 67 ஆயிரத்தை அனுப்பினார். முதலீடு செய்ததற்கான லாபத்தொகை கிடைக்காததை அடுத்து மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசில் அவர் புகாரளித்தார்.
ரூ.2.43 லட்சம் மோசடி
சிவகங்கை சக்கந்தியை சேர்ந்தவர் காசி விஸ்வநாதன் 73. இவர் கடந்த அக்.23ல் தனது உறவினருக்கு கூரியரில் பார்சல் அனுப்பினார். பார்சல் உறவினரை சென்று சேராததால் கூரியர் நிறுவனத்தின் எண்ணை ஆன்லைனில் எடுத்து அலைபேசியில் தொடர்புகொண்டார்.
அதில் பேசிய நபர், 'சர்வீஸ் சார்ஜ்' பணம் வேண்டும் எனக் கேட்டு காசி விஸ்வநாதனின் கிரெடிட் கார்டு எண்ணை பெற்றார்.
இதையடுத்து காசி விஸ்வநாதனின் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.2.43 லட்சம் எடுக்கப்பட்டது.
இவ்விரு புகார்கள் குறித்தும் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.