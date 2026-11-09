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மகளிர் குழுவினர் 538 பேருக்குரூ.76.67 கோடி கடனுதவி
மகளிர் குழுவினர் 538 பேருக்குரூ.76.67 கோடி கடனுதவி
UPDATED : நவ 07, 2026 02:47 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:15 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மகளிர் குழுவினருக்கு வங்கி கடனுதவி வழங்கும் விழா நடந்தது.
கலெக்டர் ஆகாஷ் தலைமை வகித்தார். மானாமதுரை எம்.எல்.ஏ., இளங்கோவன், மகளிர் திட்ட இயக்குனர் அபிதா ஹனீப் முன்னிலை வகித்தனர். அமைச்சர் பிரபு மாவட்ட அளவில் 538 மகளிர் குழுவினருக்கு ரூ.76.67 கோடிக்கான கடனுதவி ஆணை வழங்கினார். விழாவில் முன்னோடி வங்கி மேலாளர் பிரவீன் குமார், தாட்கோ மேலாளர் செலினா, மாவட்ட தொழில் மைய உதவி இயக்குனர் நாகராஜ் உட்பட மகளிர் திட்ட உதவி அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர். மகளிர் திட்ட உதவி திட்ட அலுவலர் சின்னத்துரை நன்றி கூறினார். ///