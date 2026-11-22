/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சாய்பாபா பிறந்த நாள்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:52 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:46 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை பாபா மெட்ரிக் பள்ளியில்
சத்ய சாய்பாபா 101-வது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு மாணவர்கள் கூட்டுப் பிரார்த்தனை செய்தனர்.
சுந்தரநடப்பு அருகே உள்ள கருணாலயாவில்
மனநலம் குன்றியவர்களுக்கு உணவு மற்றும் துணி வழங்கினர்.
நிறுவனர் ராஜேஸ்வரி, தாளாளர் கபிலன்,நிர்வாகி,மீனாட்சி, முதல்வர் சாரதா, கன்வீனர் அழகு சுந்தரம்,முன்னாள் கன்வீனர்ராஜா ராம் மற்றும் சாய் பக்தர்கள், ஆசிரியர்கள்,மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.