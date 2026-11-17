சாக்கோட்டை அருகே நென்மேனி கண்மாய் துார்வாரும் பணி கிடப்பில்
சாக்கோட்டை அருகே நென்மேனி கண்மாய் துார்வாரும் பணி கிடப்பில்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:19 AM
ADDED : நவ 16, 2026 05:44 PM
காரைக்குடி:
சாக்கோட்டை அருகே நென்மேனி பொதுப்பணித்துறை கண்மாய் துார்வாரப்படாததால், இக்கண்மாய் பாசனத்தை நம்பியுள்ள விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
சாக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் நென்மேனியில் பொதுப்பணித்துறை கண்மாய் மூலம் 5 க்கும் மேற்பட்ட கிராம விவசாயிகள் பாசன வசதி பெறுகின்றனர். பல ஆண்டுகளாக இந்த கண்மாய் துார்வாரப்படாமல் உள்ளது. மடைகளும் சேதமடைந்துள்ளதால், பருவ மழை காலங்களில் கண்மாய்க்குள் தண்ணீர் சேகரமின்றி விரயமாகிறது. இதனால் இக்கண்மாயை நம்பி விவசாயம் செய்வோர் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். பல ஆண்டுகள் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தும், கண்மாய் துார்வாரப்படவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து விவசாயி தனபால் கூறியதாவது, கண்மாயை நம்பியே விவசாயம் நடக்கிறது. கடந்த ஆவணி மாதம் இருந்த தண்ணீரை வைத்து நெல் விதைத்தோம். பல ஆண்டாக கண்மாய் துார்வாரப்படாததால், கண்மாயின் உட்பகுதி மேடாகி, தண்ணீர் தேங்காமல், வெளியேறி விடுகின்றன. அடுத்து ஒரு மழை பெய்யாவிட்டால், நடவு செய்த பயிர்கள் அனைத்தும் கருகி விடும் என்றார்.