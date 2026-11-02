உழவர் சந்தையில் இயற்கை முறை உற்பத்தி பொருட்கள் விற்பனை: துணை இயக்குனர் தகவல்
உழவர் சந்தையில் இயற்கை முறை உற்பத்தி பொருட்கள் விற்பனை: துணை இயக்குனர் தகவல்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:36 PM
சிவகங்கை: மாவட்டத்தில் அனைத்து உழவர் சந்தைகளில் இயற்கை மற்றும் அங்கக முறை உற்பத்தி பொருட்கள் விற்பனை நடைபெறும் என சிவகங்கை வேளாண் துணை (வணிகம்) இயக்குனர் சுமதி தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது, விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும், மக்களுக்கு இயற்கை மற்றும் அங்கக முறையில் உற்பத்தி செய்த விளை பொருளை நேரடி விற்பனை செய்யவும் மாவட்ட அளவில் வாரந்தோறும் இயற்கை மற்றும் அங்கக விளைபொருட்கள் சந்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
நவ., முதல் வாரத்தில் உழவர் சந்தைகளில் இயற்கை மற்றும் அங்கக விளைபொருட்களை விற்பனை செய்யப்படும். ஞாயிறு தோறும் சிவகங்கை, புதன் தோறும் திருப்புத்துார், சனி தோறும் காரைக்குடி, சிங்கம்புணரி உழவர் சந்தைகளில் நடைபெறும்.
இங்கு பாரம்பரிய அரிசி ரகம், சிறுதானியம், பயறு வகை, காய்கறி, பழங்கள், மிளகாய், மஞ்சள், மிளகு போன்ற வாசனை பொருட்கள், நாட்டு கோழி முட்டை, தேன் உள்ளிட்ட மதிப்பு கூட்டிய பொருட்கள் விற்கப்படும்.
விவசாயிகள் அந்தந்த உழவர் சந்தை நிர்வாக அலுவலரிடம் விண்ணப்பத்தை சமர்பிக்கவும். விண்ணப்பப்படி வேளாண் அலுவலர், சான்றளிப்பு ஆய்வாளர் நிலத்தில் ஆய்வு செய்வார்கள். தகுதி பெறும் விவசாயிக்கு அடையாள அட்டை வழங்கப்படும்.
உற்பத்தி செலவு, தரம், சந்தை நிலவரம், நுகர்வோரின் தேவை அடிப்படையில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும். அருகில் உள்ள சந்தை விலையை விட அதிகமாக இருக்காது.
இச்சந்தையில் வியாபாரிகள், கமிஷன் ஏஜன்ட்களுக்கு அனுமதி இல்லை. விவசாயிகள் தங்கள் பொருட்களை நேரடியாக விற்பனை செய்து லாபம் பெறுவதோடு, மக்களும் தரமான பொருட்களை வாங்கி பயன்பெறலாம் என்றார்.