மானாமதுரை வாரச்சந்தையில் ரூ.1 கோடிக்கு விற்பனை

ADDED : நவ 05, 2026 05:17 PM
மானாமதுரை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் நேற்று நடைபெற்ற சந்தையில் ரூ.1 கோடிக்கு ஆடுகள், கோழிகள் விற்பனையாகின.
மானாமதுரையில் வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை ஆடு, கோழி விற்பனை சந்தை நடைபெறுவது வழக்கம். வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று நடைபெற்ற சந்தையில் திருப்புவனம், மதுரை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வியாபாரிகள் ஆடுகள் மற்றும் கோழிகளை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்தனர். அதிகாலை முதலே வாரச்சந்தையில் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது.
கடந்த வாரங்களில் 10 கிலோ எடை கொண்ட ஆடு ரூ.9000 முதல் ரூ.10,000 வரை விற்கப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் ரூ.12,000 முதல் ரூ.13,000 வரை விற்பனையானது. நாட்டுகோழி மற்றும் சேவல்களும் எடைக்கு ஏற்ப விலை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்பட்டது. வாரச்சந்தையில் ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பில் ஆடுகளும், கோழிகளும் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்த-னர்.