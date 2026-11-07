/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/மணல் குவாரி முறைகேடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:38 PM
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காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம் கோட்டையூர் எழில் நகரில் உள்ள மணல் குவாரி ஒப்பந்தக்காரர் ராஜா வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் இன்று (நவ.,6) சோதனை செய்தனர்.
மணல் குவாரி முறைகேடு வழக்கு சம்பந்தமாக ராஜா வீட்டில் சிவகங்கை மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., சங்கரராமன், இன்ஸ்பெக்டர்கள் கண்ணன், ஜேசுதாஸ் தலைமையில் இன்று சோதனை நடந்தது. புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் மீது 2023ல் மணல் குவாரி முறைகேடு தொடர்பாக அமலாக்கத் துறையினர் சோதனை நடத்தி பல்வேறு ஆவணங்களை கைப்பற்றினர். அதன் தொடர்ச்சியாக ராமச்சந்திரனின் உறவினரான ராஜா வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர். காலையில் தொடங்கி மாலை வரை சோதனை நடந்தது.