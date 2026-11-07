ஜி.பி.எஸ்., கருவிகள் இன்றி இயங்கும் மணல் லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் பிரபு பேட்டி
ஜி.பி.எஸ்., கருவிகள் இன்றி இயங்கும் மணல் லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் பிரபு பேட்டி
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
சிவகங்கை: ‘‘தமிழகத்தில் கனிம வளத்துறை மூலம் 10 ஆயிரம் லாரிகளுக்கு ஜி.பி.எஸ்., கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அக் கருவி இல்லாமல் இயங்கும் மணல் லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும்’’ என அமைச்சர் பிரபு தெரிவித்தார். சிவகங்கையில் அவர் கூறியதாவது:
ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்திய முதற்கட்ட ஆலோசனையில் சிவகங்கை கிராபைட் துகள் மாதிரிகளை சேகரித்து காரைக்குடி சிக்ரி விஞ்ஞானிகளிடம் கொடுத்துள்ளோம். அவர்கள் எலக்ட்ரோடு தரத்திற்கு கிராபைட் துகள் தயாரிப்பது குறித்து ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றனர். இதற்கான அறிக்கை 2 வாரத்திற்குள் கிடைக்கும். அதற்கு பின் முதல்வரின் அனுமதியுடன் மின்சாரத்தை சேமிக்கும் பெரிய அளவிலான பேட்டரிகள் தயாரிக்க தேவையான எலக்ட்ரோடு தர துகள்கள் சிவகங்கை கிராபைட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும். இதன் மூலம் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும்.மாநிலத்தில் 30 க்கும் மேற்பட்ட அணைகளை துார்வாரினாலே 4 லட்சம் டன் மணல் கிடைக்கும் என அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர். அதன்படி பெரிய அணைகளில் மணலை அகற்றுவதற்கான பணிகளை நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் செயல்படுத்தி வருகிறார். ஜி.பி.எஸ்.,இல்லாத லாரி பறிமுதல் மணல் லாரிகளில் ஜி.பி.எஸ்., கருவி பொருத்த கால அவகாசம் முடிந்து விட்டது. கடந்தவார நிலவரப்படி 10 ஆயிரம் லாரிகளுக்கு அக்கருவி பொருத்தியுள்ளோம். அக்கருவி பொருத்தாமல் இயங்கும் லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும். கனிம வளத்துறையில் ‛மீமாஸ்’ ஆன்லைன் தளத்தையும், ஜி.பி.எஸ்.,கருவியை கூகுள் மேப் உடன் இணைத்து, இத்துறை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கான முதற்கட்ட முயற்சியை அரசு எடுத்து வருகிறது. முறைகேடு புகார்கள் வராமல் இருக்கவே மாநில அளவில் கனிம வளத்துறை உதவி இயக்குனர்கள் ஒரே கட்டமாக மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர். திருப்புத்துார் தொகுதியில் 1 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தோற்றதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது பற்றி நான் கூற ஒன்றும் இல்லை. எது தர்மமோ, நீதியோ அது தான் வெல்லும். த.வெ.க.,வினர் தரம் தாழ்ந்து பேசுவதாக அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி கூறியது தவறு என்றார்.