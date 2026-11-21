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ADDED : நவ 20, 2026 04:10 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஏ.ஐ.டி.யு.சி., துாய்மை பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
தமிழகத்தில் 22 மாநகராட்சிகளில் தூய்மை பணி ஒப்பந்தத்தை 7 வருடங்களாக நீட்டித்து உள்ளதை கைவிட வேண்டும், 480 நாட்கள் வேலை செய்த துாய்மை பணியாளர்களை நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், டெங்கு பணியாளர்களுக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் 18 மாத சம்பளத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தூய்மை பணியாளர்கள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
துாய்மை பணி ஒப்பந்தத்தை 7 வருடமாக நீட்டித்ததை கண்டித்து, 181 அரசாணை உத்தரவு நகலை எரித்தனர்.ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாநில பொதுச் செயலாளர் ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட துணைச் செயலாளர் கண்ணன், மாநகர தலைவர் முருகன், செயலாளர் லட்சுமணன் முன்னிலை வகித்தனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாநிலத் துணைத் தலைவர் மீனாள், மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் ராஜா, இ.கம்யூ., மாநகரச் செயலாளர் சிவாஜி காந்தி ஒடுக்கப்பட்டோர் வாழ்வுரிமை இயக்க மாநகரச் செயலாளர் சண்முகம், தலைவர் மெய்யப்பன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.