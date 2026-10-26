/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/அறிவியல் கண்காட்சி
UPDATED : அக் 10, 2026 04:43 AM
ADDED : அக் 09, 2026 03:24 PM
அ நிறம் | அளவு
மானாமதுரை: மானாமதுரை செயின்ட் ஜோசப் நர்சரி பள்ளியில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சியை தாளாளர் கிறிஸ்டிராஜ் துவக்கி வைத்தார்.
ப்ரீ கே.ஜி., வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்கள் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை பார்வைக்கு வைத்திருந்தனர். விரிவுரையாளர் பழனி முருகன் சிறந்த படைப்புகளை வைத்திருந்த மாணவர்களுக்கு பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கினார். தலைமை முதல்வர் அருள் ஜோஸ்பின் பெட்சி முதல்வர்கள் வள்ளி மயில் ஜீவிதா மாரி மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.