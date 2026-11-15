/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/செட்டிநாடு பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி
UPDATED : நவ 14, 2026 11:11 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி செட்டிநாடு பப்ளிக் பள்ளியில் ஐ-2050 என்னும் தலைப்பில் ப்ராஜெக்ட் டே அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது.
சி. பி.எஸ்.இ., சென்னை மண்டல அலுவலர் ரமேஷ் தொடங்கி வைத்தார். பள்ளி சேர்மன் குமரேசன் தலைமை ஏற்றார். முதல்வர் ராமசுப்பிரமணியன் வரவேற்றார். துணைச் சேர்மன் அருண்குமார் ஐ-2050 ப்ராஜெக்ட் டே குறித்து பேசினார். இதில் மழலையர் வகுப்பு முதல் மேல்நிலை வகுப்பு வரையிலான மாணவர்கள் தங்களது அறிவியல் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான படைப்புகளை உருவாக்கி காட்சிப்படுத்தினர். ஸ்மார்ட் கார்டன், ப்ரூட் ஸ்கேனர், விண்வெளி ஆய்வகம், செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட 105 அறிவியல் மாதிரிகளை மாணவர்கள் காட்சிப்படுத்தினர். பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கண்காட்சியை பார்வையிட்டனர்.