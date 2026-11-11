/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ஊழியருக்கு அரிவாள் வெட்டு
ADDED : நவ 10, 2026 05:41 PM
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திருப்புவனம்: திருப்புவனம் காட்டாண்டி கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சித்திக் 28, சகோதரரின் டீ கடையில் பணி புரிகிறார்.
இன்று (நவ.,10) காலை வீட்டில் இருந்து டீ கடைக்கு நடந்து சென்ற போது எதிரே வந்த 5 பேர் அரிவாளால் வெட்டினர். அருகில் இருந்த வீட்டினுள் நுழைந்து கதவை பூட்டி கொண்டு உயிர் தப்பினார். திருப்புவனம் போலீசார் காயமடைந்த சித்திக் கை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்து விசாரிக்கின்றனர்.