/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ அரிவாள் வெட்டு: அ.ம.மு.க., நிர்வாகி கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:37 AM
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இளையான்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியை சேர்ந்தவர் முகமது ஆசிப், 45. ஜவுளிக்கடை உரிமையாளர். ஜூலை 26 இரவு, கடையில் இருந்த முகமது ஆசிப்பை, மர்ம நபர் வெட்டிவிட்டு தப்பினார். இளையான்குடி போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், முகமது ஆசிப் கடைக்கு அருகில், ஜவுளிக்கடை நடத்தி வரும் ஜெய்னுதீன், 56, என்பவருடன் முகமது ஆசிப்புக்கு ஏற்பட்ட தகராறில், இளையான்குடி அ.ம.மு.க., ஒன்றிய செயலர் கற்குவேல், 51, மூலம் கூலிப்படையை ஏவி, ஆசிப்பை வெட்டியது தெரிந்தது.
ஜெய்னுதீன், கற்குவேல், உள்ளிட்ட மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.