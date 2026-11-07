/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகள் தேர்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:32 PM
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திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி திருப்புத்தூர் வட்டார கிளை தேர்தலில் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வாயினர்.
வட்டார தலைவராக முத்துமாரியப்பன்,செயலாளராக சேகர் பொருளாளராக மகேஸ்வரி, மாவட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், துணைத் தலைவர்களாக ரோசி, மரியதாஸ், ஜோஸ்வா அசோக்குமார், வட்டார துணை செயலாளர்களாக நடராஜன்,பெஞ்சமின் போஸ்,உமாமகேஸ்வரி, வட்டார செயற்குழு உறுப்பினர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
மாவட்டத் தலைவர் புரட்சித்தம்பி,, மாவட்டச் செயலாளர் சகாயதைனேஷ்,, மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் முத்துப்பாண்டியன் பாராட்டினர்.