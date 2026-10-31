/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கல்லுாரியில் கருத்தரங்கம்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை மன்னர் துரைசிங்கம் அரசு கலைக்கல்லுாரி தமிழ் உயராய்வு மையம், மருதம் கலை இலக்கிய ஆய்வு மையம் இணைந்து கல்லுாரியில் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் நடத்தினர்.
முதல்வர் ராமலிங்கம் தலைமை வகித்தார். ஒருங்கிணைப்பாளர் ராமமூர்த்தி வரவேற்றார். மருதம் கலை இலக்கிய ஆய்வு மைய செயலாளர் கணேசமூர்த்தி பேசினார். சேது பாஸ்கரா கல்வி நிறுவன தலைவர் சேது குமணன், பேராசிரியர் ராசாராம், கிருஷ்ணன், மருதம் கலை இலக்கிய ஆய்வு மைய நாராயணன், செய்யாறு அரசு கலைக் கல்லுாரி முதல்வர் அந்தோணி டேவிட் நாதன் பங்கேற்றனர். தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் சிவப்பிரகாஷ் சான்று வழங்கினார். முத்துவேல் நன்றி கூறினார்.