பெண் போலீசாருக்கு தனி ஓய்வறை

UPDATED : அக் 22, 2026 03:46 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:44 PM
பழையனுார்: பழையனுார், திருப்பாசேத்தி உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பெண் போலீசார்களுக்காக தனியாக ஓய்வறை கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
மானாமதுரை கோட்டத்தில் திருப்புவனம், திருப்பாச்சேத்தி, பூவந்தி, பழையனூர், கீழடி, மானாமதுரை சிப்காட் உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் ஆண் மற்றும் பெண் போலீசார் பணி புரிகின்றனர். பணி நேரம் முடிவடைந்த பின் ஒய்வெடுப்பதற்கு ஆண் போலீசாருக்கு மட்டும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் ஒய்வறை உண்டு. பெண் போலீசாருக்கு தனியாக ஓய்வறை இல்லை. ஓய்வு எடுக்க அருகில் உள்ள தெரிந்தவர் வீடுகளுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது.
இதனை தவிர்க்க பழையனூர், திருப்பாசேத்தி உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பெண் போலீசாருக்கு என தனியாக ஓய்வறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. கழிப்பறை வசதியுடன் கட்டப்பட்ட இந்த ஓய்வறை ஆறு மாதத்திற்கு முன் கட்டி முடிக்கப்பட்டு தற்போது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.