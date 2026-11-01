/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/பெண் போலீசாருக்கு தனி ஓய்வறை
UPDATED : அக் 29, 2026 01:20 AM
ADDED : அக் 29, 2026 01:18 AM
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பழையனுார்: பழையனுார், திருப்பாசேத்தி உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பெண் போலீசார்களுக்காக தனியாக ஓய்வறை கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
மானாமதுரை கோட்டத்தில் திருப்புவனம், திருப்பாச்சேத்தி, பூவந்தி, பழையனூர், கீழடி, மானாமதுரை சிப்காட் உள்ளிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் ஆண் மற்றும் பெண் போலீசார் பணியாற்றுகின்றனர்.
பணி நேரம் முடிவடைந்த பின் ஓய்வெடுப்பதற்கு ஆண் போலீசாருக்கு மட்டும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் அறை உண்டு. பெண் போலீசாருக்கு தனியாக ஓய்வறை இல்லை. ஓய்வு எடுக்க அருகில் உள்ள தெரிந்தவர் வீடுகளுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது.
இதனை தவிர்க்க பழையனூர், திருப்பாசேத்தி போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பெண் போலீசாருக்கு என தனியாக ஓய்வறைகள் கட்டி பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.