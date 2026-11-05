UPDATED : நவ 05, 2026 12:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 06:09 PM
திருப்பாச்சேத்தி: தமிழகம் முழுவதும் டோல் கேட்களில் அரசு பஸ்களுக்கு தனி பாதை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மதுரை - பரமக்குடி நான்கு வழி சாலையில் திருப்பாச்சேத்தி, போகலூர் ஆகிய இரு இடங்களில் டோல்கேட் அமைக்கப்பட்டு நான்கு வழி சாலையை பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. திருப்பாச்சேத்தி டோல்கேட்டில் தினசரி 7 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
திருப்பாச்சேத்தி டோல்கேட்டை 178 தொலை துார மற்றும் டவுன் பஸ்கள் தினசரி சென்று வருகின்றன. அரசு பஸ்களில் பாஸ்ட் டேக்கில் பணம் இன்றி அடிக்கடி டோல்கேட்களில் நின்று விடுகின்றன. இதனால் மற்ற வாகனங்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனை தவிர்க்க டோல்கேட்களில் தனி பாதை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
டோல்கேட் ஊழியர்கள் கூறுகையில், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் இதுகுறித்து எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கவில்லை. தமிழக அரசு அந்தந்த மாவட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் மூலம் டோல்கேட்களில் அரசு பஸ்களுக்கு தனிப்பாதை ஏற்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. மற்ற பாதைகளில் வாகனங்கள் இல்லாத நிலையில் அரசு பஸ்கள் அதிலும் செல்லலாம், என்றனர்.