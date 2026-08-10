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புளியால் வீதியில் சாக்கடை கழிவுநீர்: சுகாதாரக்கேட்டால் அவதி
புளியால் வீதியில் சாக்கடை கழிவுநீர்: சுகாதாரக்கேட்டால் அவதி
UPDATED : ஆக 09, 2026 05:11 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM
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தேவகோட்டை:தேவகோட்டை அருகே புளியால் ஊராட்சியில் வீதிகளில் சாக்கடை கழிவு நீர் செல்வதால் சுகாதாரக்கேட்டில் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
புளியால் ஊராட்சியில் 5 ஆயிரம் பேர் வரை வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள தெருக்களில் சாக்கடை கழிவுகளை கடத்தி செல்ல கால்வாய் வசதி இல்லை. இதனால் கோயில் தெரு, காமராஜர் நகர், ஆசாரி தெரு உட்பட முக்கிய வீதிகளில் ரோட்டில் கழிவு நீர் ஓடுகிறது. இதனால் மக்கள் சாக்கடை கழிவுநீர் துர்நாற்றத்தால் தவிக்கின்றனர். இதில் உருவாகும் கொசுக்கள் மூலம் நோய் பரவி வருகிறது. எனவே ஊராட்சி நிர்வாகம் தெருக்களில் சாக்கடை கால்வாய் கட்டித்தர வேண்டும்.
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