நீரேற்ற ஊழியர் பற்றாக்குறை குடிநீர் வழங்குவதில் சிக்கல்
நீரேற்ற ஊழியர் பற்றாக்குறை குடிநீர் வழங்குவதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 07, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:36 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சியில், நீரேற்ற பணிகள் மேற்கொள்ள போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் குடிநீர் வழங்குவதில் சிக்கல் நிலவுகிறது.
காரைக்குடி மாநகராட்சியின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக சம்பை ஊற்று உள்ளது. இச்சம்பை ஊற்றில் 13 ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் நகர் பகுதிகளில் 26 ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப் போர்வெல் மூலம் நகரில் உள்ள 10 நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. காரைக்குடி மாநகராட்சியின் தற்போதைய மக்கள் தொகை 1 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 152 ஆகும். இந்நிலையில் நீரேற்று நிலைய பணிகளுக்கு போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததாலும், பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள முடியாததாலும் நீரேற்ற பணி மற்றும் குடிநீர் வினியோக பணிகளில் சிக்கல் நிலவி வருகிறது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில்;
காரைக்குடி மாநகராட்சியில், நீரேற்ற பணிகளில் பணியாளர் பற்றாக்குறையை சரி செய்யவும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளவும் ரூ.1.92 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதற்கான மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு ஓராண்டு காலத்திற்கு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படும்.