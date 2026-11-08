தேவகோட்டை நகராட்சி, மின் வாரியத்தில் ஊழியர் பற்றாக்குறை
தேவகோட்டை நகராட்சி, மின் வாரியத்தில் ஊழியர் பற்றாக்குறை
UPDATED : நவ 08, 2026 05:07 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:07 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டையில் சுகாதாரம், மின்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண போதிய ஊழியர்களின்றி, அவசர தேவைக்குரிய சேவைகள் கூட கிடைக்காமல் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
தேவகோட்டை நகரம் ஆங்கிலேய அரசு காலத்தில் தேவகோட்டை துணை மாவட்ட தலைநகராமாக தற்போது கோட்டமாக உள்ளது. சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள் தொகை குறைவாக இருந்தது. நகராட்சி வார்டு எண்ணிக்கையும் 17 ஆக தான் இருந்தது. தற்போது மக்கள் தொகை பல மடங்கு அதிகரித்துவிட்டது. இதன் காரணமாக நகராட்சி வார்டுகளின் எண்ணிக்கை 27 ஆக உயர்த்தப்பட்டன. அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், தொழில் வர்த்தக நிறுவனங்களும் பல மடங்கு அதிகரித்துவிட்டன. இந்நகர் பல மடங்கு விரிவடைந்த நிலையில் சுகாதாரம், குடிநீர் பிரச்னை, மின்சாரம் போன்ற பிரச்னைகளால் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இந்நகராட்சியில் 17 வார்டுகளாக இருக்கையில் 126 துாய்மை பணியாளர்கள் இருந்தநிலையில் இன்றைக்கு 22 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். இங்கு சுகாதார மேற்பார்வையாளர், ஆய்வாளர் தலா 4 பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒருவர் மட்டுமே உள்ளனர். மின்வாரியத்திலும் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளன. அரசின் சேவை துறைகளில் இன்றைக்கு 75 சதவீதம் பேர் தினக்கூலி ஊழியர்களாக தான் உள்ளனர். எனவே தேவகோட்டையில் சுகாதாரம், மின்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணபோதிய ஊழியர்களை நியமிக்க வேண்டும்.