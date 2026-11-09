காரைக்குடி மாநகராட்சியில் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை: குடிநீர் வினியோக பணி பாதிப்பு
காரைக்குடி மாநகராட்சியில் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை: குடிநீர் வினியோக பணி பாதிப்பு
UPDATED : நவ 09, 2026 12:56 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:56 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சியில், நீரேற்றும் பணிக்கு போதிய ஊழியர்கள் இன்றி குடிநீர் வழங்குவதில் சிக்கல் நிலவுகிறது.
காரைக்குடி மாநகராட்சியின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமான சம்பை ஊற்றில் 13 இடங்களில் ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்துள்ளனர். இது தவிர நகர் பகுதியில் 26 ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் குடிநீரை 10 மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு ஏற்றி வினியோகம் செய்கின்றனர்.
காரைக்குடியில் 1 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 152 பேர் வசிக்கின்றனர். இந்நிலையில் நீரேற்று நிலைய பணிகளுக்கு போதிய ஊழியர்களின்றி பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள முடியாததாலும், குடிநீர் தொட்டிகளுக்கு ஏற்ற முடியாமல் குடிநீர் வினியோக பணிக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. குடிநீர் நீரேற்று நிலைய ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையை போக்க மாநகராட்சி கமிஷனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதிகாரிகள் கூறியதாவது, குடிநீர்ஏற்றும் பணிக்கான ஊழியர் பற்றாக்குறை, பராமரிப்பு பணிக்கும் ரூ.1.92 கோடிக்கு பணிகள் மேற்கொள்ள உள்ளோம். ஓராண்டிற்குள் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படும் என்றனர்.