/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/திருப்புத்துாரில் உடும்பு
ADDED : அக் 22, 2026 07:24 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் கடந்த சில நாட்களாக பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகிலுள்ள பெரியகடை வீதி, முஸ்லிம் நடுத்தெரு பகுதியில் மூன்று அடி நீளமுள்ள பெரிய உடும்பு செல்வதைப் பலரும் பார்த்துள்ளனர்.
வனத்துறையினர் கூறுகையில்,‛ உடும்பு பல்லி இனத்தை சேர்ந்தது. கூச்ச சுபாவத்தை உடையது. விஷமற்றது. கடிக்காது. பயப்பட தேவையில்லை. சிறு பூச்சி,எலிகளை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும். தீயணைப்புத்துறையினருடன் இணைந்து உடும்பை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பார்த்தவர்கள் நடமாட்டம் குறித்து தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.’ என்றனர்.