﻿ காரைக்குடி, திருப்புத்துாரில் கனமழை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:49 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் காலையில் வெயில் கடுமையாக இருந்த நிலையில் மாலை இடி மின்னலுடன் பெய்த திடீர் கனமழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
காரைக்குடி உட்பட சுற்று வட்டாரத்தில் பல வாரங்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது. பகல் நேரத்தில் மக்கள் நட மாட்டம் குறைந்து சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. அவ்வப்போது பலத்த காற்றுடன் கருமேகங்கள் சூழ்ந்தும் மழை பெய்யாததால் மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது. 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது. சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. கல்லுக்கட்டி உட்பட பல பகுதிகளில் கடைகளை தண்ணீர் சூழ்ந்ததோடு வாகனங்கள் தண்ணீரில் மிதந்து சென்றன.
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் கடந்த சில நாட் களாக 'அக்னி நட்சத்திரம்' போல சூரிய வெப்பம் மக்களை தகிக்க வைத்தது. மதியம் 12:00 மணிக்கு மேல் ரோடுகளில் மக்கள் நடமாட்டம் வெகுவாக குறைந்து விட்டது.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் சிறு துாறலுடன் மழை நின்று விட்டது. நேற்று பகலில் கடும் வெப்பம் நிலவிய நிலையில், மதியம் 3:00 மணி அளவில் சிறு தூறல் களுடன் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப் பட்டது. பின்னர் காற்றுடன் மழை பெய்தது.
திருப்புத்தூர் பகுதியில் போதிய மழை இல்லாமல் தற்போது விவசாயப் பூர்வாங்கப் பணிகள் முடங்கியுள்ளன.