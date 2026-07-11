﻿ பலத்த காற்றால் வாழை இலை சேதம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:48 AM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் ஆடி காற்று வீச தொடங்கியதையடுத்து வாழை இலைகள் கிழிந்து சேத மடைந்து வருவதால் விவசாயிகள் தவிப்பிற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
திருப்புவனம் வட் டாரத்தில் நெல், தென்னை, கரும்புக்கு அடுத்தபடியாக வாழை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் கலியாந்துார், நயினார்பேட்டை, கானுார், கல்லுாரணி, திருப்பாச்சேத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 600 ஏக்கரில் வாழை பயிரிடப்படுகிறது.
ஏக்கருக்கு ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்து 200 கன்று வீதம் ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு செய்து முகூர்த்த நாட்களை கணக்கிட்டு வாழை பயிரிடுகின்றனர்.
வாழை பயிரிட்ட 10வது மாதத்தில் இருந்து பக்க கன்றுகள் மூலம் சுழற்சி முறையில் நான்கு நாட் களுக்கு ஒரு முறை ஏக் கருக்கு 6 முதல் 8 கட்டுகள் ( ஒரு கட்டு 200 இலைகள்) அறுவடை செய்வார்கள்.
தற்போது வைகாசி வாழை இலை ஒரு கட்டு 700 முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.பொதுவாக ஆடி மாதத்தில் தான் காற்று பலமாக வீசும், இந்தாண்டு சற்று முன்கூட்டியே காற்று வீச தொடங்கியுள்ளது.
காற்று பலமாக வீசு வதால் இலைகள் கிழிந்து விடுகின்றன. ஏற்கனவே கடும் வெயிலால் தினசரி தண்ணீர் பாய்ச்சியும் வாழைகள் வாடி வரும் நிலையில் காற்றும் பலமாக வீசுவதால் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
விவசாயி முத்துராக்கு கூறுகையில், முகூர்த்த நாட்கள் முடிவடைந்த நிலையில் வாழைத்தார் அறுவடை செய்த பின்னும் வாழை மரம், பக்க கன்றுகள் மூலம் இரு மாதங்கள் வரை இலைகள் அறுவடை செய்யலாம் காற்று பலமாக வீசுவதால் இலைகள் சேதமடைந்து வருகின்றன.
எட்டு கட்டு இலைகள் அறுவடை செய்த இடத்தில் இரண்டு கட்டு இலைகள் தான் கிடைத்து வருகிறது. இதனால் கடும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வரு கிறோம், என்றார்.
ஆவணி முகூர்த்தத்தை கணக்கிட்டு வாழை பயிரிட்ட விவசாயிகள் ஏமாற்றும் அடைந்துள்ள னர் காற்று காரணமாக இலைகள் கிழிந்து விடுவதால் செலவு செய்த பணம் கூட கிடைக்கவில்லை என புலம்புகின்றனர்.