சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு கூடுதல் போலீஸ் அவசியம்
சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு கூடுதல் போலீஸ் அவசியம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் இரவு நேர கண்காணிப்பிற்கு கூடுதல் போலீசாரை நியமிக்க வேண்டும் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் வலியுறுத்துகிறது.
சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவ மனை புற நோயாளிகள் பிரிவிற்கு தினசரி 1000க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர். உள்நோயாளி களாக 800 பேர் உள்ளனர். அவசரகால தீவிர சிகிச்சை பிரிவு 24 மணிநேரமும் செயல்படுகிறது.
இந்த மருத்துவமனையில் 200க்கும் மேற்பட்ட டாக்டர்கள், 300க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள், 500 மருத்துவ மாணவர்கள், 300க்கும் மேற்பட்ட பல்நோக்கு பணியாளர்கள் பணி புரிகின்றனர். மாவட்டத்தின் பிற பகுதியில் இருந்தும் அருகில் உள்ள ராமநாத புரம் மாவட்டம் தொண்டி, திருவாடானை, பார்த்திபனுார் உள்ளிட்ட பகுதியில் இருந்தும் பொதுமக்கள் சிவகங்கை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர்.
இந்த மருத்துவமனையில் விபத்து உள்ளிட்ட மற்ற முதல் தகவல்களை பெற பாதுகாப்பு பணிக்கு மொத்தம் 4 போலீசார் உள்ளனர். இரவில் 2 பேரும், பகலில் 2 பேரும் பணிபுரிகின்றனர். இவர் களால் முழுமையாக மருத்துவமனையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட முடியவில்லை.
டாக்டர்கள் கூறுகையில், பணியில் உள்ள இரண்டு போலீசார் முதல் தகவல் அறிக்கை பெறுவதற்கும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவை கண்காணிப்பதிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இரவு நேரங்களில் மருத் துவமனை முழுவதும் கண்காணிக்க சிரமம் உள்ளது.
இரவு நேரத்தில் தெருவில் பிச்சை எடுப்பவர்கள், குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோர் மருத்துவமனை அருகே உள்ள பஸ் ஸ்டாப் டூவீலர் ஸ்டாண்டுகளில் தங்குவதாக புகார் உள்ளது.
மருத்துவமனையில் அடிக்கடி டூவீலர், செல்போன் திருட்டு சம்பவம் நடக்கிறது. பாதுகாப்பு பணியில் ஆண் போலீசார் மட்டுமே உள்ளனர். அதிக பெண்கள் பணிசெய்யும் மருத்துவக் கல்லுாரி யில் பெண் போலீசார் உள்ளிட்ட கூடுதல் போலீசாரை பணியில் அமர்த்தி மருத்துவக் கல்லுாரியின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய மாவட்ட நிர் வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.