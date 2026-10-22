சிவகங்கை ரயில்வே ஸ்டேஷனில்அடிப்படை வசதிகள் இல்லை: கோட்ட மேலாளர் ஆய்வு வீண்
சிவகங்கை ரயில்வே ஸ்டேஷனில்அடிப்படை வசதிகள் இல்லை: கோட்ட மேலாளர் ஆய்வு வீண்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:44 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா ஆய்வுக்கு பின்னும், எந்தவித அடிப்படை வசதிகளையும் பூர்த்தி செய்ய ரயில்வே அதிகாரிகள் முன்வரவில்லை என பயணிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி பணிகள், பயணிகளின் வருகைக்கு ஏற்ப செய்யவேண்டிய அடிப்படை பணிகள் குறித்து கடந்த வாரம் மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம்பிரகாஷ் மீனா ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் ஆய்வு செய்தார்.
சிவகங்கையில் அவர் நடத்திய ஆய்வின் போது முதல் பிளாட்பாரத்தில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அறைக்கு எதிரே உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை சுற்றிலும் அசுத்தமாக இருப்பதாக கூறி, ரயில்வே அதிகாரிகளை கடிந்து கொண்டார். அதே போன்று ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அறைக்கு செல்லும் மின்வயர்கள் உரிய முறையில் பாதுகாப்புடன் பொருத்தப்படவில்லை. அதை உடனே சரி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். ஆனால், ரயில்வேகோட்ட மேலாளர் தெரிவித்த எந்தவித அடிப்படை பணிகளை கூட ரயில்வேஅதிகாரிகள் செய்யாமல், அவரது உத்தரவை கிடப்பில் போட்டு விட்டனர்.
குறிப்பாக முதல் பிளாட்பார்மில் சென்னை செல்லும் ரயில்கள் நிற்கும் இடத்தை குறிப்பிடும் ‛கோச் டிஜிட்டல் பெயர்பலகை’ இன்றி, இரவில் பயணிகள் தங்களுக்கான முன்பதிவு பெட்டி தெரியாமல் திணறுகின்றனர். அதே போன்று மத்திய அரசின் ‛சுவஜ்பாரத்’ திட்டத்தில் டூவீலர் ஸ்டாண்ட் அருகே அமைந்துள்ள கழிப்பிடம் செயல்பாடின்றி கிடக்கிறது. இரண்டாவது பிளாட்பார்மிற்கு பயணிகள் சென்று, வர ஏதுவாக கூடுதலாக ஒரு ‛லிப்ட்’ வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என பயணிகள் பல மாதங்களாக கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். அதற்கான பணிகளும் நடைபெறவில்லை.