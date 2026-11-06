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சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 06/11/2026

சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 06/11/2026

ADDED : நவ 06, 2026 12:30 AM

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ADDED : நவ 06, 2026 12:30 AM

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ஆன்மிகம் :

பிரதோஷ பூஜை: மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, நந்தி அபிஷேகம் பூஜை மாலை 4:30 மணி

பிரதோஷ பூஜை: நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதர் கோயில் தேவகோட்டை, நந்தீஸ்வரர் அபிஷேகம் பூஜை மாலை 4:30 மணி

பிரதோஷ பூஜை: திருக்கயிலேஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை மாலை 5:00 மணி

பிரதோஷ பூஜை: ஐந்நூற்றீஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை மாலை 5:00 மணி

பிரதோஷ பூஜை: கவுரி கைலாசநாதர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை மாலை 5:00 மணி

பிரதோஷ பூஜை: பழம்பதி நாதர் கோயில் வெளிமுத்தி தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை மாலை 5:00 மணி

பிரதோஷ பூஜை: சொர்ணமூர்தீஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, நந்தி அபிஷேகம் பூஜை மாலை 4:30 மணி

பிரதோஷ பூஜை: அகத்தீஸ்வரர் கோயில் நயினார்வயல் தேவகோட்டை, நித்திய படி பூஜை காலை 6:30 மணி நந்தி அபிஷேகம் பூஜை மாலை 5:00 மணி

சிறப்பு பூஜை: சுந்தர விநாயகர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 8:30 மணி

சிறப்பு பூஜை: தியான பீட மகா கணபதி கோயில் திருமண வயல் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 6:30 மணி

சிறப்பு பூஜை: பாலமுருகன் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 8:30 மணி

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