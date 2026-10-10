சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 10/10/2026

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ADDED : அக் 09, 2026 05:56 PM
ஆன்மிகம் * புரட்டாசி சனிவார பூஜை: சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில், சிவகங்கை, திருமஞ்சனம், காலை 10:30 மணி, சிறப்பு அபிேஷகம், மதியம் 12:00 மணி, ஏற்பாடு: யாதவர் மண்டகப்படி.
* புரட்டாசி பூஜை: ரகுமாயி சமேத பாண்டுரங்கன் கோயில், சிவகங்கை, காலை 8:30 மணி. * சிறப்பு பூஜை: கண்ணுடைய நாயகி கோயில், நாட்டரசன்கோட்டை, காலை 8:30 மணி மற்றும் மாலை 6:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: கவுரி விநாயகர் கோயில், சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: ரத்ன கர்ப கணபதி, சிருங்கேரி சங்கரமடம், கோகுலே ஹால் தெரு, சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: கண்ணுடைய நாயகி கோயில், நாட்டரசன்கோட்டை, காலை 9:00 மணி, மாலை 6:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: சவுந்திரநாயகி சமேத சோமேஸ்வரர் கோயில், காளையார்கோவில், காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: வெட்டுடையார் காளிகோயில், அரியாக்குறிச்சி, கொல்லங்குடி, காலை 8:35 மணி. * சிறப்பு பூஜை: வரசித்தி விநாயகர் கோயில், வினோபா தெரு, சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி.* அபிராமி அந்தாதி பாராயணம்: மகா கணபதி கோயில், திருமணவயல், தேவகோட்டை, மாலை 5:30 மணி. * நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் முற்றோதல்: அரு.லெ.,சாமி வீடு, தேவகோட்டை, காலை 8:00 மணி. ///